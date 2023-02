Accordo Concluso tra il Motherwell e un’altra Squadra: Dettagli (Di martedì 28 febbraio 2023) Uno sguardo al futuro: il Bologna punta forte su Max Johnston! Il Bologna è pronto a fare un’altra grande scommessa, e questa volta punta al giovane terzino destro Max Johnston. Lo ha seguito anche il Brighton, che ha mandato addirittura un osservatore per lui. La sua abitudine a sbirciare nel campionato scozzese ha già regalato grandi soddisfazioni, come Hickey e Ferguson, giocatori che hanno fatto grandi cose con la maglia rossoblù. Johnston sembra essere l’ennesima pietra miliare per il Bologna, un giocatore che ha tutte le caratteristiche per portare la Squadra a un nuovo livello. Il giovane scozzese emerso dalle giovanili del Motherwell ha un contratto in scadenza a maggio 2023. Se l’affare andrà in porto, il Bologna pagherà un indennizzo al club che lo ha cresciuto. Sul giocatore c’è anche il Torino, ma i rossoblù sembrano avere ... Leggi su justcalcio (Di martedì 28 febbraio 2023) Uno sguardo al futuro: il Bologna punta forte su Max Johnston! Il Bologna è pronto a faregrande scommessa, e questa volta punta al giovane terzino destro Max Johnston. Lo ha seguito anche il Brighton, che ha mandato addirittura un osservatore per lui. La sua abitudine a sbirciare nel campionato scozzese ha già regalato grandi soddisfazioni, come Hickey e Ferguson, giocatori che hanno fatto grandi cose con la maglia rossoblù. Johnston sembra essere l’ennesima pietra miliare per il Bologna, un giocatore che ha tutte le caratteristiche per portare laa un nuovo livello. Il giovane scozzese emerso dalle giovanili delha un contratto in scadenza a maggio 2023. Se l’affare andrà in porto, il Bologna pagherà un indennizzo al club che lo ha cresciuto. Sul giocatore c’è anche il Torino, ma i rossoblù sembrano avere ...

