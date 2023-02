Accoltellata dal compagno dopo una lite | soccorsa da un passante | è grave

(Di martedì 28 febbraio 2023) Una donna di 56 anni è statain strada dal62enne. È accaduto a Cinisiello Balsamo (Milano). Stando a quanto ricostruito finora, l’uomo l’avrebbe colpita alla gola, a una gamba e al torace, lasciandola poi morente sull’asfalto, accanto all’auto di famiglia. . A chiamare i soccorsi è stato un. Ora la donna è ricoverata al Niguarda dove lotta tra la vita e la morte. Come riporta Repubblica, sull’accaduto indagano i carabinieri di Sesto San Giovanni. Il 62enne è stato fermato con ancora indosso due coltelli. Le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire il movente che ha spinto l’uomo a commettere un tale gesto. In base alle prima ricostruzioni, i due si trovavano in auto insieme, quando avrebbero iniziato a litigare. In quel momento, l’uomo l’avrebbe colpita mortalmente per poi darsi alla fuga.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotizieVirgilio : ?? Accoltellata alla gola dal compagno in un parcheggio: è gravissima Una donna di 56 anni è stata accoltellata alla… - La_Prealpina : Donna accoltellata dal compagno - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Aggredita in strada durante una lite: è ricoverata in gravi condizioni una 56enne accoltellata dal compagno a Cinisell… - brekbia : RT @_non_io: Un'altra donna accoltellata dal compagno. Poi continuate a salvare EdoD. #gfvip #nikiters #donnalisi #gintonic #fuoridonnamari… - LoredanaPerteg2 : RT @_non_io: Un'altra donna accoltellata dal compagno. Poi continuate a salvare EdoD. #gfvip #nikiters #donnalisi #gintonic #fuoridonnamari… -

Una donna di 56 anni è stata ferita con una coltellata alla golacompagno di 62 anni a Cinisello Balsamo (Milano) , tra via Testi e via Gorki. L'aggressione è avvenuta stamani, 28 febbraio, in strada , nel parcheggio del centro commerciale Aumai. Le condizioni ...Tentato femminicidio nel parcheggio di un centro commerciale martedì mattina a Cinisello Balsamo . La vittima è una donna di 56 anni, ferita con una coltellata alla golacompagno di 62 anni. Chiara uccisa a 13 anni, la madre trasferita in carcere. Non reagisce agli stimoli, l'appello: 'Va ricoverata' Cosa è successo L'aggressione è avvenuta tra via Testi e via ...La donna di 56 anni è ricoverata al Niguarda. A ferirla sarebbe stato il ...

Milano, donna accoltellata dal compagno: è grave • TAG24 Tag24

Una donna di 56 anni è stata accoltellata in strada dal compagno 62enne. È accaduto a Cinisiello Balsamo (Milano). Stando a quanto ricostruito finora, l’uomo l’avrebbe colpita alla gola, a una gamba e ...Nella tarda serata di ieri, un cittadino extracomunitario, le cui generalità complete sono ancora in via di accertamento, ha aggredito senza alcun motivo apparente un rider che si trovava ...