Accoglieremo 500mila migranti legali Il piano di Lollobrigida

Leggi su iltempo

(Di martedì 28 febbraio 2023) Puntare sull'immigrazione legale. E' questa la ricetta del ministro dell'Agricoltura sull'emergenzaparla esplicitamente della possibilità di accogliereall'interno delmesso a punto dal governo. «Dobbiamo dare sempre più l'idea che questo metodo d'immigrazione illegale non è quello corretto per entrare in Italia, anche lavorando meglio sui flussi. Noi abbiamo unflussi che è stato disatteso per anni. Può essere organizzato meglio per dare la possibilità a quelli che vengono in Italia per lavorare di avere un trattamento dignitoso e un'offerta di lavoro dignitosa. Solo quest'anno lavoreremo per far entrare legalmente quasi 500 mila immigrati». Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, Francesco ...