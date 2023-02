Accessori per moto, prevista crescita costante del mercato fino al 2032 (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) - Napoli, 28/02/2023. Assorbiti, non senza fatica, gli effetti della pandemia, lo scorso anno il mercato degli Accessori per moto ha fatto registrare un saldo positivo rispetto al 2021, anno in cui il valore globale del comparto aveva sfiorato gli 8,4 miliardi di dollari. Secondo i dati elaborati dal portale Fact.mr, il 2022 è stato un anno di crescita, frutto di un incremento complessivo in valore del 5,3%. Questo trend, secondo le stime di settore, è destinato a caratterizzare anche il prossimo futuro, alimentando un'espansione del mercato globale fino al 2032 ad un ritmo del +6% all'anno in valore (una percentuale superiore a quella del biennio precedente, caratterizzato da una crescita media del 5,3% annua). Pertanto, in base alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) - Napoli, 28/02/2023. Assorbiti, non senza fatica, gli effetti della pandemia, lo scorso anno ildegliperha fatto registrare un saldo positivo rispetto al 2021, anno in cui il valore globale del comparto aveva sfiorato gli 8,4 miliardi di dollari. Secondo i dati elaborati dal portale Fact.mr, il 2022 è stato un anno di, frutto di un incremento complessivo in valore del 5,3%. Questo trend, secondo le stime di settore, è destinato a caratterizzare anche il prossimo futuro, alimentando un'espansione delglobalealad un ritmo del +6% all'anno in valore (una percentuale superiore a quella del biennio precedente, caratterizzato da unamedia del 5,3% annua). Pertanto, in base alle ...

