Accadde oggi, 91 anni fa nasceva Luis Vinicio: O’ Lione che fece grande il Napoli (Di martedì 28 febbraio 2023) O’ Lione a Napoli vuol dire solo una cosa: Luis Vinicio. Prima attaccante e poi allenatore in una città che lo ama dal 1955. oggi 28 febbraio, compie 91 anni, ma prima di parlare del periodo azzurro bisogna partire dalle origini. Nato a Belo Horizonte nel 1932, Luis Vinicio de Menezes esordisce l’11 novembre 1951 con la maglia del Botafogo dove contro l’Olaria segna una delle quattro reti della sua squadra. In terra carioca giocherà per 3 anni dove creerà un grandissimo tridente con con il fuoriclasse Garrincha e l’italo-brasiliano Dino Da Costa. Nell’estate 1955, il Botafogo si trova in Europa per una tourneé estiva. Sarà in quell’occasione che verrà notato ed acquistato dal Napoli che lo portò all’ombra del Vesuvio. ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 28 febbraio 2023) O’vuol dire solo una cosa:. Prima attaccante e poi allenatore in una città che lo ama dal 1955.28 febbraio, compie 91, ma prima di parlare del periodo azzurro bisogna partire dalle origini. Nato a Belo Horizonte nel 1932,de Menezes esordisce l’11 novembre 1951 con la maglia del Botafogo dove contro l’Olaria segna una delle quattro reti della sua squadra. In terra carioca giocherà per 3dove creerà un grandissimo tridente con con il fuoriclasse Garrincha e l’italo-brasiliano Dino Da Costa. Nell’estate 1955, il Botafogo si trova in Europa per una tourneé estiva. Sarà in quell’occasione che verrà notato ed acquistato dalche lo portò all’ombra del Vesuvio. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PazzoPerDomani : RT @fabianomas: Accadde oggi: il Parlamento tedesco brucia in una notte, Hitler ne approfitta per prendere il potere. Era il 27 febbraio 19… - kpopitaly2017 : ???? ecco cosa usciva oggi ma nel 2017, buon anniversario ???? this song came out today but in 2017, happy anniversary… - ciccapeppe : 28 Febbraio – S. Romano abate “ Il cattolicesimo insegna quel che un uomo vorrebbe credere e non osa” Accadde oggi:… - MedBunker : Quando la notizia si diffuse sui media la stessa cosa accadde ad altre studentesse, in totale 600 ragazze finirono… - morenoAlmare : RT @spidermac: Accadde oggi: Apple rilascia il Mac mini con processore Intel -