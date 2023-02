Accadde oggi | 28 febbraio 1993

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 28 febbraio 2023) E' più bello vincere al fianco di Platini o accanto al Pibe? Chiedetelo a Massimo Mauro, uno che ha giocato anche con Zico. L'ex centrocampista calabrese ha conquistato lo scudetto al primo anno sia con 'Le Roi' che con Maradona. E nel 1989 il Napoli lo prelevò proprio dalla Juventus. Nel campionato del secondo tricolore della storia partenopea scese in campo trenta volte, delle quali venti da titolare, realizzando un gol. In Serie A ha vestito 64 volte la casacca del 'Ciuccio': l'ultima il 28, subentrando a Luca Altomare. Entrò a gara in corso anche nella Supercoppa italiana vinta dal club campano nel 1990.