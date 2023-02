Accadde oggi, 28 febbraio 1942: nasce Dino Zoff, leggenda del calcio italiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Una delle figure più importanti nella storia del calcio italiano compie 81 anni. Nato il 28 febbraio del 1942 a Mariano del Friuli, Dino Zoff è considerato uno dei migliori portieri al mondo, per alcuni anche il migliore italiano. Cresciuto da una famiglia di agricoltori, comincia il proprio percorso calcistico con la Marianese, dopo essere stato rifiutato da Inter e Juventus a causa della sua bassa statura. Il talento del giovane, però, eccede e dunque dopo poco ad acquisirlo è l’Udinese, club dove passerà 5 anni delle giovanili, riuscendo a crescere di ben 22 centimetri. Il suo debutto in Serie A, proprio con il club friulano, arriva contro la Fiorentina, in una sonora sconfitta per 2-5. Da lì, però, nasce una stella. Il classe ’42, acquisisce il ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 28 febbraio 2023) Una delle figure più importanti nella storia delcompie 81 anni. Nato il 28dela Mariano del Friuli,è considerato uno dei migliori portieri al mondo, per alcuni anche il migliore. Cresciuto da una famiglia di agricoltori, comincia il proprio percorso calcistico con la Marianese, dopo essere stato rifiutato da Inter e Juventus a causa della sua bassa statura. Il talento del giovane, però, eccede e dunque dopo poco ad acquisirlo è l’Udinese, club dove passerà 5 anni delle giovanili, riuscendo a crescere di ben 22 centimetri. Il suo debutto in Serie A, proprio con il club friulano, arriva contro la Fiorentina, in una sonora sconfitta per 2-5. Da lì, però,una stella. Il classe ’42, acquisisce il ...

