Abusi sessuali su una ragazza, tre giovani a processo (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiA processo tre giovani accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza. Questa la decisione del Gup Vincenzo Landolfi del Tribunale di Benevento nei confronti delle tre persone, tra cui una ragazza, finite agli arresti domiciliari (misura poi attenuata con il divieto di avvicinamento alla parte offesa) il 14 aprile dello scorso anno con l’accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una loro conoscente. A giudizio sono finiti R.R., 30 anni, V.R., 21 anni, e C.P., 25 anni, difesi dagli avvocati Angelo Leone e Grazia Luongo. La vicenda risale a dicembre 2021 quando la ragazza aveva denunciato lo stupro. Le indagini avevano permesso di individuare e fermare i presunti colpevoli. A quanto ricostruito il fatto sarebbe avvenuto a Ceppaloni, in casa ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAtreaccusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una. Questa la decisione del Gup Vincenzo Landolfi del Tribunale di Benevento nei confronti delle tre persone, tra cui una, finite agli arresti domiciliari (misura poi attenuata con il divieto di avvicinamento alla parte offesa) il 14 aprile dello scorso anno con l’accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una loro conoscente. A giudizio sono finiti R.R., 30 anni, V.R., 21 anni, e C.P., 25 anni, difesi dagli avvocati Angelo Leone e Grazia Luongo. La vicenda risale a dicembre 2021 quando laaveva denunciato lo stupro. Le indagini avevano permesso di individuare e fermare i presunti colpevoli. A quanto ricostruito il fatto sarebbe avvenuto a Ceppaloni, in casa ...

