Abusi sessuali su alunno 12enne, professoressa condannata (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTre anni e quattro mesi di reclusione all’insegnante della provincia di Benevento accusata di Abusi sessuali ai danni di un suo studente di appena dodici anni. E’ quanto deciso dal Tribunale di Benevento, nel rito abbreviato nei confronti di A.D. D., 39 anni, di Benevento, difesa dall’avvocato Angelo Leone, colpita da una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nel settembre dello scorso anno, in una inchiesta del sostituto procuratore Assunta Tillo e dei carabinieri della Stazione di Arpaia. Alla professoressa, che insegnava in una scuola secondaria di primo grado della Valle Caudina, veniva contestato il reato di violenza sessuale aggravata. Le indagini erano scattate alla fine del mese di marzo del 2022 dopo la denuncia della preside, seguita da quella dei genitori della giovanissima vittima. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTre anni e quattro mesi di reclusione all’insegnante della provincia di Benevento accusata diai danni di un suo studente di appena dodici anni. E’ quanto deciso dal Tribunale di Benevento, nel rito abbreviato nei confronti di A.D. D., 39 anni, di Benevento, difesa dall’avvocato Angelo Leone, colpita da una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nel settembre dello scorso anno, in una inchiesta del sostituto procuratore Assunta Tillo e dei carabinieri della Stazione di Arpaia. Alla, che insegnava in una scuola secondaria di primo grado della Valle Caudina, veniva contestato il reato di violenza sessuale aggravata. Le indagini erano scattate alla fine del mese di marzo del 2022 dopo la denuncia della preside, seguita da quella dei genitori della giovanissima vittima. ...

