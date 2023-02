Abusi degli steward di San Siro sui tifosi dell’Atalanta | “Subite molestie e aggressioni verbali”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 febbraio 2023) La trasferta deia Sandomenica sera non è stata infausta solo per il risultato finale. Diversi fan che hanno popolato il settore ospiti al terzo anello hanno infatti lamentato un atteggiamento aggressivo durante le perquisizionie delle forze dell’ordine, nella fase dei controlli, dopo il primo filtraggio con controllo di documento e ticket. “Vado spesso in trasferta per conto mio, con amici, me ne sto per i fatti miei. Mai ho vissuto una situazione di questo tipo”, afferma E., un tifoso entrato allo stadio a circa una ventina di minuti dal calcio d’inizio. “Sono incensurato, non ho la tessera del tifoso, non faccio parte di gruppi organizzati”. “Ho subito, mi dicevano ‘togli la giacca, coglione’. Parole ...