(Di martedì 28 febbraio 2023) Formia. Pensavo di passare inosservati, di farla franca, ma così non è stato. Fermatiper un controllo, due persone sono state trovate a bordo di unsul quale era presente un ingente quantitativo dida ardere ma non solo. A seguito degli accertamenti, i due sono risultati gravati da diversi precedenti e le irregolarità rispetto al trasporto da loro effettuato non sono mancate. Sequestrati sia l’siadipresenti. Blitz della Guardia diin Atac: troppi guasti ai treni e sospetti sabotaggi secondo i pm I controlli della Guardia diLe operazioni – condotte dai Baschi Verdi di Formia durante l’ordinario servizio di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : A spasso su un autocarro (irregolare) con oltre 2 chili di legna: ‘beccati’ dalla finanza, mezzo sequestrato -

...perfezione con il cambio automatico a otto rapporti e non sembra in affanno nel portare ail ... Due le versioni Utility Wagon, con omologazioneN1 fiscalmente detraibile a due posti (69....perfezione con il cambio automatico a otto rapporti e non sembra in affanno nel portare ail ... Due le versioni Utility Wagon, con omologazioneN1 fiscalmente detraibile a due posti (69.