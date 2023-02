A luglio Mr Rain arriva ad Alba | al via la nascita del nuovo spazio a Parco Tanaro I dettagli

(Di martedì 28 febbraio 2023) Quale miglior modo per annunciare ladelse non attraverso un concerto: giovedì 20arriverà adMr, l’autore del brano Supereroi certificato disco di platino a due settimane dall’uscita, che ha conquistato il pubblico di Sanremo aggiudicandosi il podio della kermesse ed emozionando tutte le generazioni, dai grandi ai più piccoli. Mr, l’artista multiplatino con all’attivo oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 oro, e autore di hit come “Fiori di Chernobyl”, “9.3”, “Meteoriti” e “Ipernova” è il primo ospite annunciato di un ricco cartellone di concerti, serate e iniziative che animeranno la capitale del tartufo nell’ambito del progetto di riqualificazione ...

Mr. Rain, l’artista rivelazione dell'ultimo festival di Sanremo con il brano Supereroi, continua il suo momento magico. L’artista che sta scalando tutte le classifiche, ha annunciato il tour estivo ch ...Ad Alba si terrà nel nuovo Parco Tanaro il concerto di Mr Rain giovedì 20 luglio. Al via da oggi le prevendite ...