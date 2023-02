A che ora inizia Sei donne – Il mistero di Leila: l’orario della messa in onda su Rai 1 (Di martedì 28 febbraio 2023) A che ora inizia Sei donne – Il mistero di Leila, la nuova serie tv con Isabella Ferrari in onda su Rai 1? Ogni puntata (in tutto saranno tre) inizierà il martedì sera alle ore 21,25 e terminerà alle ore 23,40. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 20 minuti. Quante puntate sono previste per Sei donne – Il mistero di Leila su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate da due episodi ciascuna (totale 6 episodi): la prima martedì 28 febbraio 2023; la terza e ultima martedì 14 marzo 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: martedì 28 febbraio 2023, ore 21,25 Seconda puntata: martedì 7 marzo 2023, ore 21,25 Terza puntata: ... Leggi su tpi (Di martedì 28 febbraio 2023) A che oraSei– Ildi, la nuova serie tv con Isabella Ferrari insu Rai 1? Ogni puntata (in tutto saranno tre) inizierà il martedì sera alle ore 21,25 e terminerà alle ore 23,40. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 20 minuti. Quante puntate sono previste per Sei– Ildisu Rai 1? In tutto andranno intre puntate da due episodi ciascuna (totale 6 episodi): la prima martedì 28 febbraio 2023; la terza e ultima martedì 14 marzo 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: martedì 28 febbraio 2023, ore 21,25 Secpuntata: martedì 7 marzo 2023, ore 21,25 Terza puntata: ...

