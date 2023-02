A 80 anni offre la cappella di famiglia per i bimbi morti nel naufragio: «Staranno vicini a mio marito, a lui ho detto: ora avrai compagnia» (Di martedì 28 febbraio 2023) A Botricello, il gesto di Nicoletta Parisi, vedova, due figli, storica titolare di un atelier di moda del paese: «Mio zio morì in Russia e non ebbe mai sepoltura, voglio che a questi bimbi non tocchi la stessa sorte. La tragedia mi ha colpito, le immagini del naufragio sono state lame nel cuore. Ho già informato il sindaco» Leggi su corriere (Di martedì 28 febbraio 2023) A Botricello, il gesto di Nicoletta Parisi, vedova, due figli, storica titolare di un atelier di moda del paese: «Mio zio morì in Russia e non ebbe mai sepoltura, voglio che a questinon tocchi la stessa sorte. La tragedia mi ha colpito, le immagini delsono state lame nel cuore. Ho già informato il sindaco»

