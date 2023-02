A 3 anni gli diagnosticano l’autismo, oggi corona il sogno di una vita: insegnerà all’Università di Cambridge (Di martedì 28 febbraio 2023) A tre anni gli vennero diagnosticati un ritardo nello sviluppo e un disturbo dello spettro autistico, oggi che ne ha 37 sta per diventare professore all’Università di Cambridge: è la storia di Jason Arday, nato a Clapham, nel sud di Londra, che presto prenderà la cattedra in Sociologia dell’educazione, coronando il sogno di una vita. Mentre era ancora un dottorando aveva scritto un elenco di obiettivi di vita, al terzo posto aveva annotato: “Un giorno lavorerò a Oxford o Cambridge”. Prima di compiere 11 anni comunicava solo con la lingua dei segni, fino al compimento della maggiore età non sapeva né leggere né scrivere: tutti erano certi che avrebbe avuto bisogno di supporto per sempre, ma è riuscito a ... Leggi su tpi (Di martedì 28 febbraio 2023) A tregli vennero diagnosticati un ritardo nello sviluppo e un disturbo dello spettro autistico,che ne ha 37 sta per diventare professoredi: è la storia di Jason Arday, nato a Clapham, nel sud di Londra, che presto prenderà la cattedra in Sociologia dell’educazione,ndo ildi una. Mentre era ancora un dottorando aveva scritto un elenco di obiettivi di, al terzo posto aveva annotato: “Un giorno lavorerò a Oxford o”. Prima di compiere 11comunicava solo con la lingua dei segni, fino al compimento della maggiore età non sapeva né leggere né scrivere: tutti erano certi che avrebbe avuto bidi supporto per sempre, ma è riuscito a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Giova ricordare che #Agnelli, già colpito da 1 anno d’inibizione per i rapporti con gli ultrà malavitosi nell’Inchi… - _Nico_Piro_ : agli opinionisti tv che da anni si dedicano a demolire qualsiasi cosa di sinistra. È la riprova che se dai alla gen… - enzomazza : Il Paese delle giustizia folle. Apre studio legale vicino ad un conservatorio che ha oltre duecento anni.Ricorre a… - aranciadarte : @lagoria @pills_ofscience Se tutto quello che non ci ammazza, passa da solo, allora dovremmo curarci solo per malat… - PioDag : RT @anna29723176: #lariachetirala7 #merlino cosa ne pensi? pensate prima a chi aspetta da anni, gli italiani per voi sono il nulla, vergogn… -