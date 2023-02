8 marzo, affissioni per difendere il diritto di non abortire (Di martedì 28 febbraio 2023) 8 marzo. Pro Vita Famiglia: affissioni per difendere il diritto di non abortire. Con Schlein alla guida Pd ancora più preoccupati – «Ogni anno in Italia – dichiara Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia – migliaia di donne sono indotte e, di fatto, costrette ad abortire per abbandono o solitudine. Troppe le donne che subiscono una vera e propria violenza, cioè l’assenza di aiuti sociali, economici, morali e psicologici di fronte a una gravidanza inaspettata o complicata: NON abortire è un diritto troppo spesso negato. Mettiamo fine a questo scandalo! «Contrariamente a quanto sostiene la nuova segretaria del Pd e dichiarata abortista Elly Schlein, in Italia non esiste una donna che sia stata costretta a partorire per ... Leggi su romadailynews (Di martedì 28 febbraio 2023) 8. Pro Vita Famiglia:perildi non. Con Schlein alla guida Pd ancora più preoccupati – «Ogni anno in Italia – dichiara Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia – migliaia di donne sono indotte e, di fatto, costrette adper abbandono o solitudine. Troppe le donne che subiscono una vera e propria violenza, cioè l’assenza di aiuti sociali, economici, morali e psicologici di fronte a una gravidanza inaspettata o complicata: NONè untroppo spesso negato. Mettiamo fine a questo scandalo! «Contrariamente a quanto sostiene la nuova segretaria del Pd e dichiarata abortista Elly Schlein, in Italia non esiste una donna che sia stata costretta a partorire per ...

