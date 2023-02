70 milioni di euro investiti a febbraio. Le notizie principali dal mondo delle startup (Di martedì 28 febbraio 2023) Tra le operazioni di questo mese spiccano i 10 milioni raccolti da Bedimensional, i 9 milioni di Tau, gli 8 milioni di Codemotion. A queste vanno aggiunte le campagne di equity crowdfunding, 12 in tutto, che hanno raccolto un totale di 5,2 milioni Leggi su repubblica (Di martedì 28 febbraio 2023) Tra le operazioni di questo mese spiccano i 10raccolti da Bedimensional, i 9di Tau, gli 8di Codemotion. A queste vanno aggiunte le campagne di equity crowdfunding, 12 in tutto, che hanno raccolto un totale di 5,2

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : 1 milione di votanti ad almeno 2euro ciascuno, sono oltre 2 milioni di euro #cash nelle casse del #Pd. Come testimo… - Gitro77 : I paladini della lotta al (vostro) contante, si sono appena portati a casa 2 milioni di euro in contanti ?????? - Giorgiolaporta : Quelli che 'io pago il caffè col #pos perché il cash è da evasori fiscali', oggi daranno un paio di milioni di euro… - Moonypinko : RT @Giorgiolaporta: 1 milione di votanti ad almeno 2euro ciascuno, sono oltre 2 milioni di euro #cash nelle casse del #Pd. Come testimoniar… - ferrari_roby : @FratellidItalia ed ecco che parla il ladro di 49 milioni di euro. Credete ai ladri? Molto bene. Siete ladri anche voi, nell'intimo. -