Gli eventi datati 28 febbraio Nei mesi scorsi il giornalista di Sport Mediaset Enzo Palladini gli ha dedicato un libro. Nel 2013 Matteo Dotto lo posizionò nei migliori cento di tutta la storia granata in una speciale classifica sul Guerin Sportivo. Il 28 febbraio 1993 Walter Casagrande realizzava l'ultima rete in Serie A e con la maglia del Torino. Quel giorno avrebbe compiuto sessant'anni Oliviero Conti, campione d'Italia con il Milan nel 1962: nel massimo campionato indossò anche le casacche di Sampdoria, Vicenza e Modena. Oggi festeggia i settanta Mariano Riva, 55 presenze in A e 245 nel torneo cadetto. Esattamente vent'anni fa si spegneva Albert Batteux, il quale da allenatore conquistò vari titoli e che condusse lo Stade Reims a due finali di Coppa Campioni. Torniamo a quel 28 febbraio '93, quando Massimo Mauro disputava l'ultima ...

