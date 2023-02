28 febbraio 1993: la Roma batte in rimonta la Juventus (VIDEO) (Di martedì 28 febbraio 2023) La vittoria in rimonta della Roma contro la Juventus Il 28 febbraio del 1993, allo stadio Olimpico, la Roma affrontò la Juventus nella quarta giornata di ritorno della Serie A. Dopo la rete del vantaggio dei bianconeri con Baggio che, su punizione, superò Cervone. Nella ripresa Giannini, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, pareggiò la partita. Al 71? Hässler con un tiro dalla conclusione ribaltò il risultato. Il match termino così con la squadra di Boskov che conquistò i tre punti. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 28 febbraio 2023) La vittoria indellacontro laIl 28del, allo stadio Olimpico, laaffrontò lanella quarta giornata di ritorno della Serie A. Dopo la rete del vantaggio dei bianconeri con Baggio che, su punizione, superò Cervone. Nella ripresa Giannini, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, pareggiò la partita. Al 71? Hässler con un tiro dalla conclusione ribaltò il risultato. Il match termino così con la squadra di Boskov che conquistò i tre punti. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

