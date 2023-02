“Zona bianca”, Iva Zanicchi choc: il grave gesto contro Maurizio Costanzo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Personaggi tv. “Ho fatto uno sgarbo a Costanzo, anche abbastanza grave”. Così Iva Zanicchi nello studio di Giuseppe Brindisi a Zona bianca su Rete 4, uno dei tanti programmi dedicati alla scomparsa del popolare giornalista. La cantante è stata invitata, infatti, insieme ad altri ospiti proprio per ricordare il conduttore romano morto venerdì scorso all’età di 84 anni e di cui si sono tenuti oggi i funerali a Roma. Leggi anche l’articolo —> Funerale di Maurizio Costanzo, la pesante assenza si fa notare: lei è mancata Al programma “Zona bianca” Iva Zanicchi ha svelato un aneddoto inedito. La cantante ha riferito di aver fatto un grave sgarbo a Maurizio ... Leggi su tvzap (Di lunedì 27 febbraio 2023) Personaggi tv. “Ho fatto uno sgarbo a, anche abbastanza”. Così Ivanello studio di Giuseppe Brindisi asu Rete 4, uno dei tanti programmi dedicati alla scomparsa del popolare giornalista. La cantante è stata invitata, infatti, insieme ad altri ospiti proprio per ricordare il conduttore romano morto venerdì scorso all’età di 84 anni e di cui si sono tenuti oggi i funerali a Roma. Leggi anche l’articolo —> Funerale di, la pesante assenza si fa notare: lei è mancata Al programma “” Ivaha svelato un aneddoto inedito. La cantante ha riferito di aver fatto unsgarbo a...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SteMk17 : @AngeloCiocca ???????????? #PD #PrimariePD #primarie #Bonaccini #Schlein #EllySchlein @sbonaccini @ellyesse @pdnetwork… - drebg74 : @zona_bianca @DarioNardella In mare non deve morire nessuno ma se ci sono dei pazzi che si buttano allo sbaraglio non si può fare molto - CiprianiVittor1 : @zona_bianca @VittorioSgarbi @mariogiordano5 @giucruciani @annamariabdp @demagistris @ivazanicchi @rete4 Sicurament… - Maria97254741 : @zona_bianca beh! In effetti, potrebbe essere, fino a due mesi fa nessuno sapeva chi fosse, ci vuole un pò di tempo… - Generalearmato : @zona_bianca I nuovi mostri... -