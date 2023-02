Zeman torna ad allenare il Pescara: 'Qui si può fare calcio' (Di lunedì 27 febbraio 2023) 'Qui si può fare calcio. Avevo dato una parola d'onore, e io la parola la mantengo'. A parlare è il 75enne Zdenek Zeman , apparso in forma, di buon umore e convinto di poter ancora incidere come ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 febbraio 2023) 'Qui si può. Avevo dato una parola d'onore, e io la parola la mantengo'. A parlare è il 75enne Zdenek, apparso in forma, di buon umore e convinto di poter ancora incidere come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AleDigio89 : RT @cmdotcom: Eterno #Zeman, UFFICIALE: torna sulla panchina del #Pescara! - leggoit : Zeman torna ad allenare il Pescara: «Qui si può fare calcio» - forzaroma : #Zeman torna in panchina: è il nuovo allenatore del Pescara - Piergiulio58 : L'eterna giovinezza di Zeman: a 75 anni il boemo torna al timone del Pescara. Il tecnico sarà alla guida della squa… - chalcio : Calciomercato, per la terza volta in carriera Zdenek Zeman torna in Abruzzo: il «vate» del 4-3-3 allenerà il Pescar… -