Zeman è tornato | terza volta al Pescara «Minestra riscaldata? Macché | si vive di nuove ambizioni»

(Di lunedì 27 febbraio 2023) «Sono contentissimo. Mi fa piacere essere». Sono queste le prime parole pronunciate da Zdenek, tecnico boemo icona dei tifosi di molte squadre italiane e da oggi nuovo allenatore del, al suo arrivo in Abruzzo dove è atteso dal presidente della società Daniele Sebastiani per la firma del contratto., 76 anni a maggio, prenderà il posto di Alberto Colombo, che ha rassegnato le dimissioni negli scorsi giorni. Oggi pomeriggio, l’allenatore boemo dirigerà il primo allenamento al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo. Persi tratta di un ritorno inaspettato su una panchina che ben conosce. Fu proprio lui infatti, nella stagione 2011-2012, a trascinare la squadra abruzzese in Serie A. Dopo quell’impresa,ha cambiato diverse panchine: quella della ...

Pescara -atto III. E il boemo, 75 anni, sorride. "Sono contentissimo. Mi fa piacere essere", ha detto poco dopo mezzogiorno al suo arrivo in città per incontrare il presidente Daniele Sebastiani ...a Pescara è di casa . Durante la prima esperienza, nella stagione 2011 - 12, il boemo riuscì ... Nel 2017 èa Pescara, in Serie A, al posto di Oddo . L'avvio è stato splendido: 5 - 0 al ...

"Sono contentissimo. Mi fa piacere essere tornato". Queste le prime parole pronunciate da Zdenek Zeman al suo arrivo a Pescara, per incontrare ...