Zeman è il nuovo allenatore del Pescara | «Sono qua per lavorare»

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Ora è ufficiale,è ildel. Il club ha ufficializzato con un tweet il ritorno in panchina del tecnico dopo le dimissioni di Colombo. ??’? back • Bentornato mister ?? ! pic.twitter.com/DFz7B7af9Z —Calcio (@Calcio) February 27, 2023 Il comunicato ufficiale del: La Delfino1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Zden?k. Da parte di tutta la società, un caloroso bentornato e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in #BiancAzzurro. Ore 15: Primo allenamento al Delfino Training Center Ore 17:30 Conferenza stampa di presentazione presso Ekk Hotel e LIVE sulla nostra pagina Facebook. Le prime parole di ...

... resta indelebile negli occhi di tanti appassionati di calcio il Pescara diche nel 2012 ...squadra c'era Daniele Delli Carri che ha deciso di puntare ancora sul navigato tecnico per un...non èa queste scelte : il tecnico è reduce da un'avventura a Foggia, dove aveva già allenato 3 volte in carriera. Il rapporto con il club pugliese è stato interrotto per sua scelta al ...

Tre volte - fino ad oggi una promozione in A nel 2012 e un esonero nel 2018 - sulla panchina del Pescara. Quella fra i biancazzurri e Zdenek Zeman è una storia particolare. (ANSA) ...Zeman di nuovo in panchina: un clamoroso ritorno nel futuro del boemo pronto a rimettersi in pista Zdenek Zeman potrebbe tornare ad allenare dopo otto mesi sabbatici in cui è rimasto svincolato. Il Pe ...