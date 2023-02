Zelensky mostra dove vive dall’inizio della guerra in Ucraina (Video) (Di lunedì 27 febbraio 2023) . Si tratta di un appartamento con una cabina armadio Per la prima volta dall’inizio del conflitto in Ucraina, il presidente Zelensky ha mostrato la dimora che lo ospita da un anno. Si tratta di un piccolo appartamento e non di un bunker come si pensava. Nel bunker si recherà, probabilmente, al suono delle sirene, che annunciano un imminente bombardamento. Non viene specificata l’ubicazione dell’appartamento, ma molto probabilmente si tratta di un appartamento ricavato nel palazzo del governo ucraino. Leggi anche: Modella cinese scomparsa da giorni, ritrovata smembrata. Arrestati i parenti Ad accompagnare il giornalista Dmytro Komarov è lo stesso Zelensky, che all’apparenza anche divertito dall’incursione, ha mostrato la sua camera da letto, arredata in maniera ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) . Si tratta di un appartamento con una cabina armadio Per la prima voltadel conflitto in, il presidentehato la dimora che lo ospita da un anno. Si tratta di un piccolo appartamento e non di un bunker come si pensava. Nel bunker si recherà, probabilmente, al suono delle sirene, che annunciano un imminente bombardamento. Non viene specificata l’ubicazione dell’appartamento, ma molto probabilmente si tratta di un appartamento ricavato nel palazzo del governo ucraino. Leggi anche: Mocinese scomparsa da giorni, ritrovata smembrata. Arrestati i parenti Ad accompagnare il giornalista Dmytro Komarov è lo stesso, che all’apparenza anche divertito dall’incursione, hato la sua camera da letto, arredata in maniera ...

