Zelensky caccia il super-comandante in Donbass: come cambia la guerra (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il comandante delle forze militari congiunte ucraine Eduard Mykhailovich Moskalov è stato destituito dal suo incarico, lo ha deciso il presidente Volodymyr Zelensky che ha firmato ieri un decreto ad hoc. Moskalov era stato nominato lo scorso marzo, quando il generale Oleksandr Pavliuk era stato messo alla guidda dell'amministrazione militare della regione di Kiev. Il generale Moskalov, lo scorso Marzo, era stato nominato a capo della JFO (Joint Forces Operation) dell'Ucraina e il comunicato presidenziale si limita soltanto a riportare il fatto, senza fornire alcuna spiegazione sulla causa del provvedimento. JFO è stata istituita nel 2014 come forza di resistenza dopo l'annessione della Crimea da parte della Russia. In seguito allo scoppio della guerra e dell'invasione russa dell'Ucraina ha quindi rappresentato il ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ildelle forze militari congiunte ucraine Eduard Mykhailovich Moskalov è stato destituito dal suo incarico, lo ha deciso il presidente Volodymyrche ha firmato ieri un decreto ad hoc. Moskalov era stato nominato lo scorso marzo, quando il generale Oleksandr Pavliuk era stato messo alla guidda dell'amministrazione militare della regione di Kiev. Il generale Moskalov, lo scorso Marzo, era stato nominato a capo della JFO (Joint Forces Operation) dell'Ucraina e il comunicato presidenziale si limita soltanto a riportare il fatto, senza fornire alcuna spiegazione sulla causa del provvedimento. JFO è stata istituita nel 2014forza di resistenza dopo l'annessione della Crimea da parte della Russia. In seguito allo scoppio dellae dell'invasione russa dell'Ucraina ha quindi rappresentato il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : #Zelensky caccia il super-comandante in #Donbass: come cambia la #guerra #27febbraio #iltempoquotidiano #russia… - News__Italia : Zelensky insiste: “Vogliamo caccia militari e missili a lunga gittata. Dobbiamo riprenderci la Crimea”: - SaladinHm2267 : RT @ChanceGardi: Parenzo: 'Chi manifesta per la pace deve capire che se lo fai in un regime ti arrestano.' Come si permette Parenzo di es… - sunrisesrose : @aristogitone1 @flavia_marzano I territori che l'Ucraina rivuole sn abitati da maggioranze russe che gli ucraini n… - Rosalba_Falzone : RT @ChanceGardi: Parenzo: 'Chi manifesta per la pace deve capire che se lo fai in un regime ti arrestano.' Come si permette Parenzo di es… -