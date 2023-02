Zazzaroni: «L’Inter non ci ha capito una mazza! Rigore Darmian» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, il giorno dopo Bologna-Inter 1-0 ha analizzato la partita sul quotidiano romano elogiando il gioco della squadra di Thiago Motta. SETTIMA SCONFITTA – Ivan Zazzaroni ha espresso la sua opinione riguardo la vittoria del Bologna contro L’Inter: «Non vedevo il Bologna dal 4 gennaio. Mi ero staccato emotivamente il 16 dicembre, giorno terribile. Pochi istanti di partita bastavano per riportarmi all’assenza di Sinisa, sottolineandola. Il Bologna mi ha preso. Sarebbe piaciuto tantissimo anche a Sinisa Mihajlovic. Perfetti i movimenti senza palla, i tempi degli interventi in copertura, gli anticipi, su un campo complicato dalla pioggia anche i passaggi uscivano precisi, utili, efficaci. Il Bologna giocava a calcio, L’Inter a pallone. Il tocco di mano non punito da Orsato (era ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ivan, Direttore del Corriere dello Sport, il giorno dopo Bologna-Inter 1-0 ha analizzato la partita sul quotidiano romano elogiando il gioco della squadra di Thiago Motta. SETTIMA SCONFITTA – Ivanha espresso la sua opinione riguardo la vittoria del Bologna contro: «Non vedevo il Bologna dal 4 gennaio. Mi ero staccato emotivamente il 16 dicembre, giorno terribile. Pochi istanti di partita bastavano per riportarmi all’assenza di Sinisa, sottolineandola. Il Bologna mi ha preso. Sarebbe piaciuto tantissimo anche a Sinisa Mihajlovic. Perfetti i movimenti senza palla, i tempi degli interventi in copertura, gli anticipi, su un campo complicato dalla pioggia anche i passaggi uscivano precisi, utili, efficaci. Il Bologna giocava a calcio,a pallone. Il tocco di mano non punito da Orsato (era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Zazzaroni: «L'Inter non ci ha capito una mazza! Rigore Darmian» - - PietroG28 : @marcomaioli1 Articolo sintetizzabile con 'Godo è uscito il Barcellona'. Zazzaroni anni fa per fare la stessa cosa… - webriccardo : @Ciro_Marvel @tuttosport Lo conosci un certo Zazzaroni? È stato capace di pubblicare una lettera di un tifoso sul C… - gianpy_italy : RT @gianpy_italy: @spondainter Per il foglio di carta igenica di Zazzaroni e il pizzino della Ndranghentus, l'Inter ,in prima pagina,oggi n… - gianpy_italy : @spondainter Per il foglio di carta igenica di Zazzaroni e il pizzino della Ndranghentus, l'Inter ,in prima pagina,… -