Zazzaroni: «Inter, non esiste la proprietà! E Calhanoglu si allena poco» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Zazzaroni se la prende con la proprietà dell’Inter, ossia la famiglia Zhang, ma a sorpresa pure con Calhanoglu. Da Pressing Serie A su Italia 1, il direttore del Corriere dello Sport contesta situazioni dentro e fuori dal campo. MALE TUTTO – Ivan Zazzaroni cerca di capire le lacune dell’Inter dopo la sconfitta di Bologna: «Questa squadra mentalmente non è forte. Quando non va bene in campionato è perché le squadre che l’affrontano hanno tempo per preparare la partita. Il Bologna ha fatto un’eccellente partita, il Monza nel secondo tempo quasi meritava di vincerla. Questa squadra non riesce a tenere la tensione alta per sette-dieci giorni: fa benissimo la partita di coppa, con motivazioni extra, però quando arriva ad affrontare squadre minori che per tutta la settimana hanno giocato ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023)se la prende con la proprietà dell’, ossia la famiglia Zhang, ma a sorpresa pure con. Da Pressing Serie A su Italia 1, il direttore del Corriere dello Sport contesta situazioni dentro e fuori dal campo. MALE TUTTO – Ivancerca di capire le lacune dell’dopo la sconfitta di Bologna: «Questa squadra mentalmente non è forte. Quando non va bene in campionato è perché le squadre che l’affrontano hanno tempo per preparare la partita. Il Bologna ha fatto un’eccellente partita, il Monza nel secondo tempo quasi meritava di vincerla. Questa squadra non riesce a tenere la tensione alta per sette-dieci giorni: fa benissimo la partita di coppa, con motivazioni extra, però quando arriva ad affrontare squadre minori che per tutta la settimana hanno giocato ...

