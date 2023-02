Zaniolo entra in campo e segna | è subito gol nel Galatasaray VIDEO

Leggi su tag24

(Di lunedì 27 febbraio 2023)gol, il grande debutto. Sono bastati pochi minuti all’ex trequartista della Roma per realizzare il primo gol con la squadra ed esultare con la maglia numero 17, scelta per rendere omaggio ad un giovane tifoso del team di Istanbul, che ha perso la vita a causa del disastroso terremoto che ha travolto Turchia ...in: ègol nelTAG24.