Xiaomi Watch S1 Pro e Buds 4 Pro ufficiali in Italia: disponibilità e prezzi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nel corso della famosa fiera tecnologica Mobile World Congress 2023 (MWC) di Barcellona, il colosso Xiaomi, oltre alla sua nuova linea di smartphone top di gamma della serie Xiaomi 13, ha presentato anche la sua linea di accessori, ufficializzando lo smartWatch Xiaomi Watch S1 Pro e gli auricolari true-wireless premium Xiaomi Buds 4 Pro. Non ci resta che andare a scoprire insieme i dettagli, le specifiche tecniche complete, la disponibilità e il prezzo in Italia di questi nuovi prodotti Lo Xiaomi Watch S1 Pro presenta un display AMOLED da 1,47 pollici in vetro zaffiro, corpo in acciaio, una corona rotante, una risoluzione HD (480 x 480 pixel) a 326 ppi, una luminosità fino a 600 ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nel corso della famosa fiera tecnologica Mobile World Congress 2023 (MWC) di Barcellona, il colosso, oltre alla sua nuova linea di smartphone top di gamma della serie13, ha presentato anche la sua linea di accessori,zzando lo smartS1 Pro e gli auricolari true-wireless premium4 Pro. Non ci resta che andare a scoprire insieme i dettagli, le specifiche tecniche complete, lae il prezzo indi questi nuovi prodotti LoS1 Pro presenta un display AMOLED da 1,47 pollici in vetro zaffiro, corpo in acciaio, una corona rotante, una risoluzione HD (480 x 480 pixel) a 326 ppi, una luminosità fino a 600 ...

