Xiaomi 13: arriva ufficialmente il nuovo top di gamma! Xiaomi ha presentato oggi all'MWC di Barcellona Xiaomi 13 Series, l'ultima Serie di smartphone flagship ora disponibile sui mercati internazionali Grazie alla collaborazione tra Xiaomi e Leica, e alla partnership strategica tra le due aziende nell'ambito dell'Imaging Technology, Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro mirano a offrire ai propri utenti una nuovissima esperienza fotografica su smartphone. I due attesissimi modelli di punta, orgogliosamente realizzati in collaborazione con Leica, offrono lenti ottiche professionali Leica, oltre a una serie di funzionalità computazionali e software avanzate per dare vita ad un'autentica Leica experience. Altre caratteristiche premium includono l'ultimo Snapdragon 8 Gen 2 e il Surge battery management system di Xiaomi, che garantisce altissime ...

