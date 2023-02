Xavi: «Abbiamo giocato la peggior partita della stagione, chiediamo scusa ai tifosi» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il tecnico del Barcellona, Xavi Hernández, si è scusato con i suoi tifosi dopo la sconfitta di ieri sera contro l’Almeria per 1-0. Nella conferenza stampa post partita ha dichiarato che la sua squadra ha giocato la peggior partita della stagione. Di seguito le parole di Xavi dopo la partita contro l’Almeria: «Oggi non dovevamo perdere, Abbiamo perso un’occasione d’oro. Ne avevo parlato con i giocatori prima della partita, chiediamo scusa ai tifosi per non aver avuto la determinazione per vincere la partita. Sarà difficile vincere il campionato. Sono molto arrabbiato. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il tecnico del Barcellona,Hernández, si èto con i suoidopo la sconfitta di ieri sera contro l’Almeria per 1-0. Nella conferenza stampa postha dichiarato che la sua squadra hala. Di seguito le parole didopo lacontro l’Almeria: «Oggi non dovevamo perdere,perso un’occasione d’oro. Ne avevo parlato con iri primaaiper non aver avuto la determinazione per vincere la. Sarà difficile vincere il campionato. Sono molto arrabbiato. ...

