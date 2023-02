WWE | novità assurda su Brock Lesnar | fans spiazzati

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Non solo i fan, anchesembra essersi davvero infuriato per la sua prossima uscita in WrestleMania 39, ecco cosa gli hanno fatto. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il mondo del wrestling è già in ansia per la prossima edizione dello show più atteso per gli amanti di questo sport. Parliamo di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.