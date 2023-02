(Di lunedì 27 febbraio 2023) Con l’avvicinarsi di WrestleMania 39, il programma dello Showcase of Immortals inizia a prendere forma. Per Brock, i piani vanno da una rivincita contro Bobby Lashley fino alla pessima idea diche ha espresso il desiderio di affrontare “The Beast” all’evento, cosa che potrebbe deludere molti fan. Sembra che la WWE stia preparando questo match traper WrestleMania 39, Dave Meltzer ha rivelato nell’ultimo episodio di Wrestling Observer Radio come uno sviluppo molto nuovo. C’è Vince dietro a tutto oppure è solo una coincidenza? Sebbene Meltzer non abbia potuto confermare se il cambiamento sia dovuto al ritorno di Vince McMahon a influenzare le decisioni di booking, ha confermato che l’incontro è nato molto più tardi rispetto alla maggior parte del cartellone di WrestleMania 39. “Non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Lesnar vs Omos, chi ha deciso l'inizio di questa storyline? - SpazioWrestling : WWE: Brock Lesnar infuriato perché lotterà contro Omos? Ecco la verità #BrockLesnar #WWE #Omos - Zona_Wrestling : WWE: Brock Lesnar avrebbe potuto rifiutare il controverso match a WM39? - SpazioWrestling : Arrivano conferme sui piani per Brock Lesnar in vista di WrestleMania 39 #WWE #BrockLesnar #WrestleMania39 - Zona_Wrestling : WWE: Omos è l’avversario designato per Lesnar a WM 39, ma fino ad un paio di settimane fa si considerava altra opzi… -

Entra nel ring con un'ampia rosa di leggende e superstartra cui Roman Reigns, 'American Nightmare' Cody Rhodes, Ronda Rousey, Brock, 'Stone Cold' Steve Austin e tanti altri. ...Brock- Backlash (2003) : Qui il link al video Showcase. John Cena vs. AJ Styles - ... Vi ricordiamo che2K23 sarà disponibile dal 17 marzo su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, ...

Brock Lesnar cambia avversario per WrestleMania 39 The Shield Of Wrestling

WWE: Omos è l’avversario designato per Lesnar a WM 39, ma si era considerata altra opzione Zona Wrestling

WWE: Brock Lesnar infuriato perché dovrà lottare con Omos Ecco la verità Spazio Wrestling

Brock Lesnar affronterà Omos a WrestleMania 39 The Shield Of Wrestling

WWE: Fan in rivolta per il possibile match di Lesnar a WrestleMania Zona Wrestling

New details on when WWE decided to book the match between Brock Lesnar and Omos for WrestleMania 39 and when the card for the two-day event was finalized.With WWE on the road to WrestleMania, we’re taking a look at professional wrestling comps to current and former Bears players.