WWE: Ci sarebbe del malcontento fra alcune superstar in vista di WrestleMania (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ci stiamo avvicinando sempre di più a WrestleMania 39, che cime da tradizione sarà l’evento più importante dell’anno in casa WWE e sicuramente l’obiettivo principale è quello di mettere in scena il miglior show possibile. Come sappiamo ci sono ancora pochi match annunciati ufficialmente ma le storyline proseguono e sicuramente ne verranno aggiunti diversi altri nelle prossime settimane. malcontento nel backstage Secondo quanto riportato dal Wrestling News’s premium paywall, ci sarebbe del malcontento fra alcune superstar e questo è dovuto proprio per WrestleMania. Infatti molte superstar sarebbero scontente del fatto che molto probabilmente non prenderanno parte allo show e si preferisce invece dare molto più spazio a ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ci stiamo avvicinando sempre di più a39, che cime da tradizione sarà l’evento più importante dell’anno in casa WWE e sicuramente l’obiettivo principale è quello di mettere in scena il miglior show possibile. Come sappiamo ci sono ancora pochi match annunciati ufficialmente ma le storyline proseguono e sicuramente ne verranno aggiunti diversi altri nelle prossime settimane.nel backstage Secondo quanto riportato dal Wrestling News’s premium paywall, cidelfrae questo è dovuto proprio per. Infatti moltero scontente del fatto che molto probabilmente non prenderanno parte allo show e si preferisce invece dare molto più spazio a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Ci sarebbe del malcontento fra alcune superstar in vista di WretsleMania - starhwaa : @photographwa LA COSA DELLE SCALE IL MIO INCUBO VERAMENTE per fortuna durante il concerto non l’ho vista e amen men… - PalmiraWorld : @PaoloLeChat io ho visto 2 show WWE in ITalia e uno a Londra . Ovviamente li ho incontrati in Italia i wresters, qu… - Zona_Wrestling : WWE: Che fine ha fatto Cameron Grimes? Il wrestler sarebbe pronto per il main roster - Zona_Wrestling : WWE: Sarebbe presente una clausola molto particolare nel contratto di Edge -