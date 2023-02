WWE: Cambiati i piani di Bianca Belair a Wrestlemania, era lei la designata per sfidare Charlotte. Colpa della Rousey? (Di lunedì 27 febbraio 2023) Bianca Belair ha cambiato avversario per Wrestlemania. Il rumor killer arriva da Sportkeeda, fonte sempre molto attendibile. E la Colpa sarebbe di Ronda Rousey. La scelta dell’ex campionessa UFC di prendersi il “gennaio libero” ha drasticamente cambiato la card di Wrestlemania per quanto concerne i due match femminili. Fino ad inizio anno, infatti, Charlotte Flair avrebbe dovuto fare ritorno a Raw per sfidare Bianca Belair. L’assenza della Rousey ha causato invece un effetto a catena, che ha portato la figlia del leggendario Ric Flair a prendersi il titolo di Smackdown, con conseguente vittoria di Rhea Ripley della Royal Rumble e cambio di piani in ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 27 febbraio 2023)ha cambiato avversario per. Il rumor killer arriva da Sportkeeda, fonte sempre molto attendibile. E lasarebbe di Ronda. La scelta dell’ex campionessa UFC di prendersi il “gennaio libero” ha drasticamente cambiato la card diper quanto concerne i due match femminili. Fino ad inizio anno, infatti,Flair avrebbe dovuto fare ritorno a Raw per. L’assenzaha causato invece un effetto a catena, che ha portato la figlia del leggendario Ric Flair a prendersi il titolo di Smackdown, con conseguente vittoria di Rhea RipleyRoyal Rumble e cambio diin ...

