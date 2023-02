(Di lunedì 27 febbraio 2023) Sembra ormai quasi certa la presenza diper39 e con tutta probabilità il suo avversario sarà l’attuale U.S. Champion, con quest’ultimo che fa continui riferimenti ae lo ha citato anche direttamente sia nella conferenza post-Elimination Chamber sia sui social dopo che la WWE ha annunciato la presenza del bostoniano per la puntata di Raw del 6 marzo.prima diSembra però che nella mente dei dirigenti WWE l’ideaera quella di proporre in vista di Mania un match frache però come abbiamo visto andrà contro Seth “Freakin” ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Austin Theory o Logan Paul chi era l'avversario inizialmente designato di John Cena per WrestleMania 39?… - SpazioWrestling : Seth Rollins e Austin Theory fanno felice un piccolo fan durante l'ultimo Live Event #WWE #AustinTheory #SethRollins - Zona_Wrestling : FOTO: Austin Theory e Finn Balor mostrano insieme la loro ottima forma fisica - SpazioWrestling : WWE: Austin Theory è pronto, non vede l'ora di incontrare John Cena #AustinTheory #WWE #JohnCena - WWE_1952_2023 : RT @WWEItalia: .@_Theory1 ha espresso il desiderio di voler affrontare un degno avversario, @EdgeRatedR non ha perso tempo ad accettare la… -

Tutto pronto per il ritorno di John Cena inPer il momento non ci sono dettagli su quello che farà John Cena, ma è altamente probabile che verranno gettate le basi per un match contro...Il reveal sarà mostrato sul canale UpUpDownDown che sarà live con il conduttoreCreed (alias la SuperstarXavier Woods ) e Greg Miller diThe Bump per questo "Ratings Reveal Show" . ...

WWE: Seth Rollins chiede ad alcuni fan di attaccare Austin Theory durante un Live Event Zona Wrestling

WWE: Seth Rollins introduce Austin Theory in modo esilarante in un Live Event *VIDEO* Spazio Wrestling

Seth Rollins chiede ad un piccolo fan di colpire Austin Theory ... The Shield Of Wrestling

Steve Austin avrebbe rifiutato di lottare a Wrestlemania Tuttowrestling

WWE: Steve Austin avrebbe rifiutato l’offerta di tornare sul ring a WrestleMania Zona Wrestling

“Abbiamo saputo che la WWE non ha mai preso in considerazione dei piani per Brock Lesnar vs. Gunther a WrestleMania 39. Una volta saltato Steve Austin si è andati subito su Omos”. Come detto nelle ...AEW World Tag Team Champions The Gunns joined Under the Ring to talk second generation pressure, how they got started in wrestling and more.