Wta Merida 2023: Giorgi batte Peterson in finale e conquista il quarto titolo in carriera (Di lunedì 27 febbraio 2023) Camila Giorgi batte 7-6(3) 1-6 6-2 Peterson nella finale del Wta 250 di Merida e conquista il suo quarto titolo in carriera. Torneo giocato da non testa di serie in cui la tennista italiana è riuscita a battere la numero 6, 4 e 2 del tabellone senza perdere un set. La svedese è riuscita a strappare un set a Giorgi ma è calata vistosamente nel terzo dovendo cedere alla superiorità dell’italiana. quarto titolo in carriera per Giorgi che non vinceva un torneo dal Wta 1000 di Montreal ad agosto 2021. L’azzurra da oggi sarà numero 46 del ranking. Primo set in cui Peterson parte meglio costringendo Giorgi a ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) Camila7-6(3) 1-6 6-2nelladel Wta 250 diil suoin. Torneo giocato da non testa di serie in cui la tennista italiana è riuscita are la numero 6, 4 e 2 del tabellone senza perdere un set. La svedese è riuscita a strappare un set ama è calata vistosamente nel terzo dovendo cedere alla superiorità dell’italiana.inperche non vinceva un torneo dal Wta 1000 di Montreal ad agosto 2021. L’azzurra da oggi sarà numero 46 del ranking. Primo set in cuiparte meglio costringendoa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : Camila #Giorgi è la nuova campionessa del WTA di Merida ?? ???? L’azzurra vince il 4º titolo in carriera e torna ad… - WTA : Semifinals are set in Mérida ?? Peterson vs. McNally Giorgi vs. [4] Siniakova #MéridaOpenAKRON - InteBNLdItalia : ?? Merida ha una nuova Regina ?? Camila #Giorgi sconfigge in finale Peterson 7-6 1-6 6-2 e mette in bacheca il quart… - sportface2016 : #wtamerida Giogi batte Peterson in finale e conquista il quarto titolo in carriera - toMMilanello : ?? Camila #Giorgi conquista il 250 di Mérida, in Messico. Per la maceratese è il quarto titolo WTA in carriera; il… -