WTA Merida 2023, Camila Giorgi trionfa in Messico! L'azzurra batte Rebecca Peterson in tre set (Di lunedì 27 febbraio 2023) Missione compiuta. Camila Giorgi ce l'ha fatta: L'azzurra ha sconfitto nella Finale del WTA250 di Merida, in Messico, la svedese Rebecca Peterson (n.140 del mondo) con il punteggio di 7-6 (3) 1-6 6-2. Un match tutt'altro che semplice per Camila che, dopo aver perso malamente la seconda frazione, si è trovata sotto di un break nel terzo parziale. Una vittoria importante per la marchigiana, reduce da un periodo complicato in cui si è parlato più di aspetti fuori dal campo che tennistici. Giorgi vince, dunque, il quarto titolo in carriera nel circuito maggiore, aggiornando una statistica rimasta ferma al trionfo nel torneo 1000 di Montreal dell'agosto 2021. Con questo risultato, L'azzurra da quest'oggi sarà n.46 del ranking.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : BRAVA CAMILA ?????? Raggiunge la finale al WTA Merida la nostra Camila Giorgi! Superata in 2 set Siniakova… - WTA : Semifinals are set in Mérida ?? Peterson vs. McNally Giorgi vs. [4] Siniakova #MéridaOpenAKRON - FiorinoLuca : Camila #Giorgi è la nuova campionessa del WTA di Merida ?? ???? L’azzurra vince il 4º titolo in carriera e torna ad… - OA_Sport : WTA Merida 2023, Camila Giorgi trionfa in Messico! L’azzurra batte Rebecca Peterson in tre set - - C1tNctLmRmLCP6D : RT @CamiGiorgi_fan: Merida - Rebecca Peterson vs Camila Giorgi 6(3)-7, 6-1. 2-6 Camila è la campionessa del Torneo, 4° torneo wta vinto in… -