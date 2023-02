WTA Merida 2023, Camila Giorgi-Peterson 7-6, 1-6, 6-2: highlights e sintesi della finale – VIDEO (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella notte è arrivata una grande vittoria per il tennis italiano: quella di Camila Giorgi nella finale del WTA 250 di Merida. Sul cemento messicano l’azzurra classe 1991 ha sconfitto la svedese Rebecca Peterson (n.140 del mondo) per 7-6(3) 1-6 6-2 in due ore e 25 minuti di gioco e ha così conquistato il quarto titolo in carriera. Dopo aver vinto tutte le partite dal primo turno alla finale in due set (in ordine cronologico contro l’egiziana Mayar Sherif, la spagnola Nuria Parrizas-Diaz, la statunitense Sloane Stephens e la ceca Katerina Siniakova), la nostra portacolori ha dovuto faticare sicuramente di più questa notte per trovare il successo nella sfida più importante. Giorgi non è infatti riuscita a chiudere i conti nel secondo set dopo il successo nel primo ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nella notte è arrivata una grande vittoria per il tennis italiano: quella dinelladel WTA 250 di. Sul cemento messicano l’azzurra classe 1991 ha sconfitto la svedese Rebecca(n.140 del mondo) per 7-6(3) 1-6 6-2 in due ore e 25 minuti di gioco e ha così conquistato il quarto titolo in carriera. Dopo aver vinto tutte le partite dal primo turno allain due set (in ordine cronologico contro l’egiziana Mayar Sherif, la spagnola Nuria Parrizas-Diaz, la statunitense Sloane Stephens e la ceca Katerina Siniakova), la nostra portacolori ha dovuto faticare sicuramente di più questa notte per trovare il successo nella sfida più importante.non è infatti riuscita a chiudere i conti nel secondo set dopo il successo nel primo ...

