Wta 250 di Merida, Camila Giorgi vince: è il quarto titolo della carriera (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’azzurra Camila Giorgi ha vinto la prima edizione del torneo di Merida, in Messico, gara valevole per il circuito Wta 250. In finale l’italiana, numero 68 al mondo, ha avuto la meglio sulla svedese Rebecca Peterson con il punteggio di 7-6 (7/3), 1-6, 6-2 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Per Giorgi si tratta del quarto titolo in carriera. (Ansa). (foto@Sposito-Fitp) https://linktr.ee/ilfaroonline Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sport, clicca su questo link Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’azzurraha vinto la prima edizione del torneo di, in Messico, gara valevole per il circuito Wta 250. In finale l’italiana, numero 68 al mondo, ha avuto la meglio sulla svedese Rebecca Peterson con il punteggio di 7-6 (7/3), 1-6, 6-2 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Persi tratta delin. (Ansa). (foto@Sposito-Fitp) https://linktr.ee/ilfaroonline Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sport, clicca su questo link

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tele_Nicosia : MERIDA (MESSICO) (ITALPRESS) - Camila Giorgi ha conquistato il trofeo del 'Merida Open Akron', nuovo Wta 250 dotato… - sportli26181512 : Camila Giorgi vince il WTA di Mérida (Messico): Peterson ko in tre set: Quarto titolo in carriera per la tennista m… - messina_oggi : Giorgi conquista il trofeo del Merida Open AkronMERIDA (MESSICO) (ITALPRESS) - Camila Giorgi ha conquistato il trof… - AlbertoRossi70 : Tennis: Camila Giorgi si aggiudica in Messico la prima edizione del Mérida Open Akron (WTA 250) sconfiggendo in fin… - MasterblogBo : MERIDA (MESSICO) (ITALPRESS) – Camila Giorgi ha conquistato il trofeo del “Merida Open Akron”, nuovo Wta 250 dotato… -