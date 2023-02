Whatsapp, nuova funzione in fase di sviluppo: modifiche importanti in arrivo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Whatsapp rimette mano agli aggiornamenti di stato: ecco l’anteprima della nuova funzionalità del social verde. Il cantiere di Whatsapp non dorme mai. Novità in arrivo sul social verde a partire dal canale beta. Stavolta sono state identificate sulla versione 23.4.0.74 recentemente rilasciata per iOS nell’ambito del programma TestFlight Beta. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme. Whatsapp continua a rinnovarsi per migliorare il servizio offerto ai suoi utenti – AnsaFoto (Grantennistoscana.it)Al momento l’opzione è accessibile solo ad alcuni utenti beta, dunque potrebbe far parte di un test a numero chiuso in vista di un futuro rilascio. Ma non si sa ancora quando e se sarà rilasciata per tutta l’utenza, e i test al momento riguardano solamente la versione iOS… Cosa bolle nel pentolone di ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 27 febbraio 2023)rimette mano agli aggiornamenti di stato: ecco l’anteprima dellafunzionalità del social verde. Il cantiere dinon dorme mai. Novità insul social verde a partire dal canale beta. Stavolta sono state identificate sulla versione 23.4.0.74 recentemente rilasciata per iOS nell’ambito del programma TestFlight Beta. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.continua a rinnovarsi per migliorare il servizio offerto ai suoi utenti – AnsaFoto (Grantennistoscana.it)Al momento l’opzione è accessibile solo ad alcuni utenti beta, dunque potrebbe far parte di un test a numero chiuso in vista di un futuro rilascio. Ma non si sa ancora quando e se sarà rilasciata per tutta l’utenza, e i test al momento riguardano solamente la versione iOS… Cosa bolle nel pentolone di ...

