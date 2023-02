Webuild: in Triennale una delle talpe che ha scavato la M4 di Milano (Di lunedì 27 febbraio 2023) È arrivata in Triennale la testa della TBM, che ha scavato la Metro 4 di Milano, per la mostra “Costruire il futuro. Infrastrutture e benefici per persone e territori”, promossa da Webuild con la Triennale. L’esposizione sarà inaugurata il prossimo 2 marzo. L’enorme macchinario pesa 58 tonnellate e, ad una velocità media di 18,5 metri/giorno, ha scavato le gallerie della nuova metro 4 che nei prossimi mesi arriverà fino a San Babila, collegando il centro del capoluogo lombardo con l’aeroporto di Linate in 12 minuti. Qui il video Leggi su tpi (Di lunedì 27 febbraio 2023) È arrivata inla testa della TBM, che hala Metro 4 di, per la mostra “Costruire il futuro. Infrastrutture e benefici per persone e territori”, promossa dacon la. L’esposizione sarà inaugurata il prossimo 2 marzo. L’enorme macchinario pesa 58 tonnellate e, ad una velocità media di 18,5 metri/giorno, hale gallerie della nuova metro 4 che nei prossimi mesi arriverà fino a San Babila, collegando il centro del capoluogo lombardo con l’aeroporto di Linate in 12 minuti. Qui il video

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADM_assdemxmi : RT @AnsaLombardia: Webuild: in Triennale una delle talpe che ha scavato la M4. Per la mostra che sarà inaugurata il prossimo 2 marzo | #ANS… - Italpress : Webuild, arrivata in Triennale la “talpa” che ha scavato M4 Milano - AnsaLombardia : Webuild: in Triennale una delle talpe che ha scavato la M4. Per la mostra che sarà inaugurata il prossimo 2 marzo |… - Webuild_Group : ??Si chiama Stefania, pesa 58 tonnellate e, ad una velocità media di 18,5 metri/giorno, ha scavato le gallerie della… - Webuild_Group : #Webuild: arrivata in Triennale Milano la #TBM che ha scavato la #M4 di Milano per la mostra 'Costruire il Futuro'… -