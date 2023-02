VOTI&STATS – Milan, è tornato il Theo Hernandez d’inizio stagione (Di lunedì 27 febbraio 2023) Theo Hernandez ha giocato la sua migliore prestazione in questo 2023: i voti della Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera a confermarlo Ha giocato 21 partite delle 24 in campionato. E quella di ieri per Theo Hernandez è stata la migliore. Probabilmente così fondamentale per la squadra non lo si era mai visto lungo questa stagione, se non in Champions League in occasione del poker rifilato a San Siro allo Salisburgo. In quel caso l’esterno rossonero aveva colpito un palo e aveva partecipato alla creazione di almeno 5 occasioni da gol. Ieri il Milan ha confermato quanto di buono si era visto nell’ultimo periodo, vincendo e lasciando la porta nuovamente difesa da Maignan imbattuta. Ma Theo non era stato ancora all’altezza di quanto si era visto nel corso della ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023)ha giocato la sua migliore prestazione in questo 2023: i voti della Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera a confermarlo Ha giocato 21 partite delle 24 in campionato. E quella di ieri perè stata la migliore. Probabilmente così fondamentale per la squadra non lo si era mai visto lungo questa, se non in Champions League in occasione del poker rifilato a San Siro allo Salisburgo. In quel caso l’esterno rossonero aveva colpito un palo e aveva partecipato alla creazione di almeno 5 occasioni da gol. Ieri ilha confermato quanto di buono si era visto nell’ultimo periodo, vincendo e lasciando la porta nuovamente difesa da Maignan imbattuta. Manon era stato ancora all’altezza di quanto si era visto nel corso della ...

