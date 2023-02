Von der Leyen a Londra vedrà anche re Carlo III (Di lunedì 27 febbraio 2023) La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen oggi vedrà anche re Carlo III nel corso della sua visita a Londra. Lo ha detto un portavoce dell'esecutivo Ue. L'incontro avverrà al ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) La presidente della Commissione Europea Ursula von deroggireIII nel corso della sua visita a. Lo ha detto un portavoce dell'esecutivo Ue. L'incontro avverrà al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Le metafore militari abusate in pandemia si mostrano azzeccate: Ursula Von der Leyen e Josep Borrell ora citano il… - SusannaCeccardi : Il New York Times ha denunciato Von Der Leyen per i messaggi intercorsi tra lei e l’Amministratore Delegato di Pfiz… - ale_dibattista : Avete letto attentamente le parole di Stoltenberg, della von der Leyen, di Borrell e del premier britannico Sunak?… - ernluccar : RT @Antonio_DiSiena: Schlein, Meloni, Sanna Marin, Von der Leyen, Lagarde e tutto il resto dell’allegra e “rosa” compagnia. Tempo 3 anni l… - TheWhiteLodge1 : @Anna_Pantelia @vonderleyen Priorità ?? -