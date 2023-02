Volley | l’Olimpia ritrova vittoria e sorriso

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiFinalmente. Eh sì, era passato tanto ormai dall’ultimoin casa OlimpiaSan Salvatore Telesino. Le ragazze di Eliseo nella quarta giornata di ritorno del campionato di serie B1 di pallavolo femminile sciorinano una prestazione sopra le righe contro una temibile Zero5 Castellana Grotte in una gara che aveva il sapore di una finale. Soprattutto per i punti pesantissimi in palio. Infatti, il lungo digiuno delle telesine aveva complicato un po’ la classifica che ora torna ad essere quantomeno più serena e l’obiettivo salvezza sempre più a portata di mano. Passo indietro per le pugliesi, invece, che non sono riuscite ad esprimere il loro gioco. Chiaro il punteggio: 3 a 0 per(25-18, 25-12, 25-18, i parziali).che fa piacere alma inguaia ...