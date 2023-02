Volley femminile, le migliori italiane della 20° giornata di A1. Myriam Sylla torna su ottimi livelli, Villani e Partenio, che ingressi! (Di lunedì 27 febbraio 2023) LE migliori italiane della 20° giornata DI SERIE A1 DI Volley EMMA GRAZIANI: Passa anche dalla sua prestazione la rimonta di Firenze che non si concretizza fino in fondo. Chiude con 12 punti, 3 ace, 3 muri e il 75% in attacco. Niente male la centrale toscana. Myriam Sylla: Non basta la prestazione di spessore della schiacciatrice azzurra a Milano per evitare la sconfitta contro Scandicci. Chiude con 13 punti, un ace, due muri, il 36% in attacco e un buon 51% in ricezione. FRANCESCA Villani: Entra in corsa e dà a Chieri quella spinta di cui aveva bisogno con 12 punti in poco più di due set, il 57% in attacco, un grande 81% in ricezione. LAURA Partenio: Un ingresso di qualità che spinge in alto Bergamo. Entra in corsa, ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 febbraio 2023) LE20°DI SERIE A1 DIEMMA GRAZIANI: Passa anche dalla sua prestazione la rimonta di Firenze che non si concretizza fino in fondo. Chiude con 12 punti, 3 ace, 3 muri e il 75% in attacco. Niente male la centrale toscana.: Non basta la prestazione di spessoreschiacciatrice azzurra a Milano per evitare la sconfitta contro Scandicci. Chiude con 13 punti, un ace, due muri, il 36% in attacco e un buon 51% in ricezione. FRANCESCA: Entra in corsa e dà a Chieri quella spinta di cui aveva bisogno con 12 punti in poco più di due set, il 57% in attacco, un grande 81% in ricezione. LAURA: Un ingresso di qualità che spinge in alto Bergamo. Entra in corsa, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trentinovolley : ?????| STASERA IN TELEVISIONE ?Alle 21 su RTTR la settimanale puntata di 'RTTR Volley': speciale Final Four di Coppa… - thevolleynews : B2 femminile: Boccata d'ossigeno per la Bartoccini-Fortinfissi School Volley Perugia contro Civitavecchia… - thevolleynews : B2 femminile: Boccata d'ossigeno per la Bartoccini-Fortinfissi School Volley Perugia contro Civitavecchia… - thevolleynews : B2 femminile: Boccata d'ossigeno per la Bartoccini-Fortinfissi School Volley Perugia contro Civitavecchia… - thevolleynews : B2 femminile: Boccata d'ossigeno per la Bartoccini-Fortinfissi School Volley Perugia contro Civitavecchia… -