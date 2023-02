Volantino Unieuro | sconti fino al 5 marzo 2023 | i prodotti in offerta

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 febbraio 2023)rilancia in giornata odierna i nuovisolo online, cheal 5propongono una serie di offerte molto interessanti su un’ampia gamma did’elettronica ed informatica. Il nuovodivalidial 5iPhone 13 da 128 gigabyte passa a 799 Euro, il 14% in meno rispetto ai 939 Euro di listino, mentre iPhone 14 Pro Max da 256 gigabyte passa a 1529 Euro, con un risparmio del 5% dai 1619 Euro imposti dal produttore. Xiaomi Redmi 10 5G da 128 gigabyte viene proposto invece a 199 Euro, il 28% in meno dai 279,90 Euro di listino. Tra i laptop, segnaliamo l’MSI Gaming Katana GF66 da 15,6 pollici con Intel Core i7, ed SSD da 512 ...