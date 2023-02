Vladimir Luxuria in lacrime: “Ringrazio Maurizio Costanzo per avermi reso una figlia. Sono una persona risolta grazie a lui” (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Io Ringrazio Maurizio Costanzo perché mi ha resa una figlia e oggi mi sento una persona risolta grazie a lui”. Vladimir Luxuria parla così del giornalista scomparso venerdì 24 febbraio all’età di 84 anni. Nello speciale di Verissimo in onda il 26 febbraio Vladimir racconta il proprio legame con Costanzo, sin da quando nel 1998, in tempi non sospetti, il giornalista e conduttore fece una trasmissione con le drag queen sul palco: “Fu un pioniere” dice, rivelando poi un aneddoto. Prima di un’ospitata al Maurizio Costanzo Show, Vladimir e Luxuria erano in camerino a parlare degli argomenti che sarebbero stati trattati in puntata e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Ioperché mi ha resa unae oggi mi sento unaa lui”.parla così del giornalista scomparso venerdì 24 febbraio all’età di 84 anni. Nello speciale di Verissimo in onda il 26 febbraioracconta il proprio legame con, sin da quando nel 1998, in tempi non sospetti, il giornalista e conduttore fece una trasmissione con le drag queen sul palco: “Fu un pioniere” dice, rivelando poi un aneddoto. Prima di un’ospitata alShow,erano in camerino a parlare degli argomenti che sarebbero stati trattati in puntata e ...

