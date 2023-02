Viva Rai2 | il toccante omaggio di Fiorello per Maurizio Costanzo

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Il one man show ha intonato “Se Telefonando” “Se Telefonando” ha riecheggiato parecchio in questi giorni, dopo la dipartita di, così, ha voluto omaggiare il maestro della tv intonando quella canzone da lui scritta per Mina. Prima di cantante, aha espresso anche parole di cordoglio.ha esordito dicendo: “Ciao, sai che sono tre giorni da quando te ne sei andato che penso a questo momento, che penso a cosa dire di te, senza essere banale, ridondante o non so.. sono tre giorni che parlano di te, stanno dicendo delle cose meravigliose su di te, sul grande uomo che eri, di come hai rivoluzionato il mondo della televisione e di come hai cambiato la vita a tante persone che fanno questo mestiere, me per primo. E quindi volevo cercare anche di ...