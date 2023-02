Virtus Pozzuoli | arriva la prima vittoria stagionale

Leggi su anteprima24

Unacostruita dal gruppo. Il primo successo in campionato dellaBavacoincide con l'esordio in panchina di coach Mimmo Sorgentone. I gialloblù incamerano i primi due punti in classifica grazie alla difesa concedendo solo 28 punti agli avversari sia nel primo tempo che nel secondo. Una gara sofferta e tirata dove i flegrei sono stati sempre avanti nel punteggio. Mehmedoviq chiude in doppia doppia (13 punti e 14 rimbalzi), bene anche Simonetti (praticamente perfetto al tiro e sotto i tabelloni), Lucarelli che ha messo in campo tanta aggressività e due triple fondamentali, Greggi che ha saputo tenere la squadra negli ultimi dieci minuti e Spinelli che si è aggregato con i compagni solo stamattina (era di ritorno dalla NexGen) e ha attaccato il canestro mettendo in difficoltà Corato.